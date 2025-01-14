繼續炒！中西區5:1炸散屯門

繼上周5比0贏南華後，中西區在周日舉行的甲組聯賽第15周賽事，再一次大勝對手，憑蘇沙和大衞巴拉齊齊梅開二度，以及劉浩霖的入球，以5比1擊敗屯門。

蘇沙大衞巴拉齊齊起孖 中西區對屯門一役，周日下午假跑馬地遊樂場1號場上演，首個入球在上半場10分鐘出現，蘇沙半場長傳落點恰到好處，大衞巴拉壓贏屯門一對中堅快腳射入，中西區領先1比0。

20分鐘後，蘇沙接應劉浩霖的傳送，禁區頂起腳射入成2比0；35分鐘，大衞巴拉接應許宏鋒直線，突破越位輕鬆射遠柱入網，將比數拉開至3比0。完半場前張俊軒禁區頂傳球予劉浩霖，「劉霖」不負所託射入，中西區領先4比0完上半場。

易邊後，屯門憑一次反擊由前鋒高美斯「破蛋」，而中西區就由蘇沙一腳遠射「埋齋」，以5比1全取贏波3分。

完成第15周賽事後，中西區以14戰10勝2和2負得32分排積分榜次位，榜首為14戰10勝4和多兩分的公民，兩隊將於周日下午3時，假蒲崗村道公園1號場碰頭，合演榜首大戰。