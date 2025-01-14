港隊女足力爭首次捧盃

第6屆女子省港盃今午在廣州天河體育中心副場舉行，昨午港隊女足已抵達當地。今屆港隊雖然陣容不整，但仍有多名具經驗球員，以及兩名外流港將冼仲意、李巧怡壓陣；加上經過連續8日的集密式訓練後，默契和狀態必定提升不少，絕對有力爭取首次捧盃。（周二下午3時開賽）

李巧怡盼上陣幫手 對上5屆全部落敗的港隊，昨晨在將軍澳足球訓練中心（FTC）完成最後一課操練後，下午隨即乘搭旅遊巴前往廣州。港隊今屆有張煒琪、陳詠詩、韋婉婷等多名主力，因撞正五人亞盃外缺陣，陣容以年輕球員為主。此外，中場梁匡蕎早前因腰傷退選。

港隊大軍今次只有兩名外流兵，其中一名為效力陝西志丹的19歲前鋒李巧怡，她已於周日提早歸隊會合大軍訓練。「巧怡」受訪時，表示早在8月份已開始赴陝西志丹跟操，又直言中超足球水平相當高，有助自己成長︰「就算依家只係季前，但為備戰全運會，球隊每日訓練強度好高，甚至自己都仲適應緊，所以狀態一定有所提升。」

值得一提，「巧怡」有份入圍上屆省港盃決選名單，惟最終卻未有出場，她期待今屆能夠爭取上陣機會，兼盡力幫助港隊：「雖然知道自己係有不足，但上年冇機會落場都唔甘心。今屆始終冇得返香港練足波，所以目標可以得到教練信任，而落到場唔令佢失望就足夠。」

李浚湣報道