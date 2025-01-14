湯馬士37分晉龍WTS食尾胡

至於周日晚上演的甲一男籃常規賽最後一戰，由康仁福建鬥晉龍ＷＴＳ。射手張偉康雖在第4節扮演奇兵，個人為康仁福建連取10分，但晉龍ＷＴＳ仍憑湯馬士射入全場最高的37分，最終成功穩住勝局，以107比101獲勝。

由於頭場漢友不敵香港東方，開賽前康仁福建及晉龍ＷＴＳ分別篤定排第6及第9，惟兩隊依舊戰意十足，鬥轟三分波，第一節打成26比26平手。第二節戰況繼續緊湊，福建憑理察士尾段個人連取11分，以51比48領先返回更衣室。

張偉康連取10分仍無法挽救 易邊後輪到晉龍發力，區浩軒、湯馬士接連三分命中，反超福建68比60。之後他們更把握福建理察士個犯纏身被換出，頻頻由劉嘉榮、湯馬士轟炸籃底，保持領先6分進入第4節。最後一節，射手張偉康扮演奇兵角色，個人連取10分，包括射入兩記三分，一度助福建反超前82比81。不過晉龍未有放棄，羅卓熙頻頻策動快攻造就隊友得分，加上湯馬士一記大力入樽「錦上添花」，最終有驚無險以107比101擊敗康仁福建。

數據方面，晉龍ＷＴＳ中鋒湯馬士轟入全場最高37分，另貢獻11個籃板、7次助攻，區浩軒亦貢獻17分；至於康仁福建方面，理察士取得「雙雙」29分、12籃板，後備出場的張偉康亦射入16分。