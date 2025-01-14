今季第4度交鋒 永倫漢友冤家聚頭

永倫 蓋帝斯

甲一附加賽頭場由常規賽第4的永倫大戰第5位的漢友，兩隊今季第4次交鋒，勝方將會晉級4強大戰常規賽「一哥」香港東方。「黃金戰士」可謂漢友的剋星，前3次交手全部獲勝，不過球隊近期狀態不穩，今仗能否打出應有水準成為勝負關鍵。（on.cc東網周二晚7時提供按次收費直播）

銀牌冠軍得主永倫近期表現起伏不定，先後不敵爭標對手滿貫、香港東方及南華，上仗亦僅以102比99險勝榜尾的建龍飛馬，被對手美國外援侯斯頓狂轟多達63分。永倫射手余理洋上仗復出，惟狀態未回到最佳，上陣16分鐘獲得6分，得分重任依然落在泰那和蓋帝斯身上，兩人各有37及33分進帳，蓋帝斯更豪取23記籃板。不過永倫華將之中，僅韓天次一人得分達雙位數，他命中了兩球三分取10分、5個籃板、3次助攻。

漢友鄺錦昌上陣成疑 永倫和漢友今季已經3次交手，前者最近一次（2024年10月23日）憑泰那的30分、蓋帝斯的19分21籃板，以91比71取勝。漢友該戰在外援托查摩利路斯助拳下，命中率、籃板球數據其實已有提升，球隊踏入季尾默契漸入佳境，上仗面對榜首的香港東方不但曾經領先，決勝節亦曾僅落後2分，最終以65比73告負，但已證明有力對抗前4球隊。漢友得分主力鄺錦昌近兩戰因傷缺陣，今仗亦上陣成疑，幸好黃銘德、朱浩雯及馬嘉聰都有不俗的外投能力，球隊如能盡快入局，將為永倫帶來不少威脅。

漢友 殷兆俊