on.cc東網直播 甲一附加賽生死鬥 滿貫鬥康仁福建 楊瑞鴻：誓打爭氣波

滿貫 楊睿騏

甲一男籃聯賽進入白熱化階段，將於今晚上演兩場「一場過定生死」的3至6名附加賽。其中尾場由常規賽「3哥」滿貫火併第6位的康仁福建，兩隊均為上季的「Big 4」勁旅，由於僅有一隊能躋身最後4強，牌面上福建實力稍遜，惟主力楊瑞鴻揚言使出渾身解數搏到盡，盼創造令人驚喜的賽果。（on.cc東網周二晚8時40分提供按次收費直播）

滿貫去年攬入新外援米勒，季中更有香港金牛港將楊睿騏加盟，今季僅負香港東方和南華，以7勝2負戰績奪常規賽季軍，其中對陣康仁福建一役以80比70力挫對手，中鋒惠龍兒貢獻「雙雙」率隊取勝，主力後衞蔡再懃亦轟兩記三分取得10分，「阿懃」總結球隊今季表現：「今季打出全民皆兵風格，板櫈球員亦非常落力，賽季至今與新加入成員的磨合愈來愈好，希望可以全力打好附加賽，打入季後賽。」

「做好防守先有機會贏」 至於康仁福建在煞科戰以101比107意外不敵晉龍WTS，雖然在賽前已鎖定附加賽席位，但主力控衞楊瑞鴻對此坦言相當失望：「雖然贏輸不影響排名，但我們這場仍然很想獲勝，可惜未能做到賽前部署，不過我有信心球隊能夠及時反彈，忘記今場敗仗，好好檢討上場常規賽不敵滿貫的原因。」對於附加賽惡鬥滿貫，「阿楊」指將會是一場「四六波」：「始終滿貫能擺出香港代表隊的陣容，我們要很努力做好防守，才有機會勝過他們。」

評價今季自身表現，楊瑞鴻形容狀態「高低起伏」：「今季自己表現對比上年較為一般，尤其是當對上強隊針對性部署的時候。」惟「阿楊」暫時將這些情緒拋諸腦後：「盡力打好這場附加賽，爭取機會衝擊季後賽，今季結束後再重新檢視自己的不足，努力作出調整。」且看福建一眾華將能否大打爭氣波，加上外援李察士的高效演出，與滿貫爭一日之長短。

康仁福建 楊瑞鴻