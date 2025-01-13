港隊團體賽第15名完成

國際劍擊聯會（ＦＩＥ）女子花劍世界盃，昨日假亞洲博覽館8號館上演最後一日賽事。被列為11號種子的港隊，在團體賽派出陳諾思、關渝澄（圖）、鄭曉為和符紓名出戰，惟首戰卻以27比45不敵加拿大，於16強止步；港隊之後轉戰名次賽取得1勝2負，最終以第15名完成今站賽事。

轉戰名次賽力挫英國 身為11號種子的港隊，在團體賽能夠直入16強，是日派出早前成功闖入個人賽正賽的3名女將陳諾思、鄭曉為、關渝澄，以及符紓名出戰。面對6號種子加拿大，港隊初段不落下風，首局更在巴黎奧運代表陳諾思帶領下先拔頭籌，贏5比3。鄭曉為之後緊接出戰，打完兩節港隊仍稍為領先7比5，可惜港隊之後無以為繼，由第3節開始已被反超，更多次讓對手在單節取得7分的高分。最終港隊以27比45大敗予加拿大，未能晉級8強。

港隊隨後轉戰名次賽，惟先後不敵德國、羅馬尼亞，但隨着最後一戰以45比34力挫英國，最終以第15名完成今站賽事。值得一提，在美國西北大學讀書的陳諾思，今晨將趕回美國上課。