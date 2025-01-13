2025年第一擊張家朗8強止步

「世一」劍神張家朗新年第一擊出戰世界盃巴黎站賽事，上周六亮相花劍個人賽淘汰賽，於16強以15比9反勝匈牙利劍手杜沙，順利進身8強，可惜在半準決賽面對意大利名將科干尼，兩位新舊一哥大鬥法，結果張家朗以10比15告負，無緣繼上站日本高崎站奪銅後再上頒獎台。

兩屆奧運金牌得主張家朗憑種子身份直入淘汰賽，首圈64強面對烏克蘭的波列尼克的挑戰，對方的世界排名雖然列89位，但其表現不俗令比數相當接近，最終家朗以15比12取勝。32強對日本的Shunsuke Baba，這位27歲港將再以15比11獲勝，晉級16強則與匈牙利的杜沙對壘。後者開局不錯，一度領先5分，張家朗亦對裁判決定有所不滿，不過他保持穩定情緒再戰，於3比8後連追5分追平，更反超杜沙，取回主動，最終以15比9再下一城。

10比15負「老對手」科干尼 8強戰的對手是2017至2021年多屆年終世界一哥科干尼，賽前雙方對陣8次，各勝4回。屬老對手。經典對決之一是張家朗於2021年東京奧運16強挫這位意國好手。今次交手二人可謂相當熟悉對方，前段家朗一度領先4比1，但很快被迎頭趕上，35歲的科干尼愈打愈順，拉開比分至9比6，即使家朗一度追至一分差距，但後段科干尼連贏5劍，奠定勝局。