輕鬆闖次圈鄭欽文︰壓力是殊榮！

澳洲網球公開賽正賽於周日展開一連15日競逐，巴黎奧運女單金牌得主的中國名將鄭欽文（圖），繼去年11月失落WTA年終賽冠軍後，是日亮相賽事首圈以直落兩盤擊敗羅馬尼亞的杜當妮，順利晉級64強，賽後她引用「金夫人」名言「壓力是一種殊榮」，表示能很好地應對、帶着壓力比賽。

現年22歲、世界排名第5位的鄭欽文，是日出戰澳網首圈面對排名第110的羅馬尼亞20歲女將Anca Todoni，兩人生涯首度交手。首盤杜當妮率先入局，3度保發領先3比2，惟鄭欽文發力與對手激戰至「Tiebreak」，並以細分7比3先下一城。鄭欽文次盤乘勢而上，領先至5比1，並在最後以一記「Ace波」袋走勝利，總盤數以7比6（7比3）、6比1直落兩盤晉級次圈。

「專注當下 不要執着過去」

鄭欽文被問及如何在壓力下顯得冷靜從容，她回應指：「我會專注於當下，不要執着於過去，並且在球場上保持冷靜。」她還引用網壇傳奇「金夫人」名言「pressure is a privilege（壓力是一種殊榮）」表示：「當逐漸有更多人注視我的時候，壓力也會愈來愈大，但也同時在推動着我，讓我成為一個更好的人和運動員。」