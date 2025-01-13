日本B.League處子戰徐遠征有分落袋！

香港籃球代表隊後衞徐遠征上周六首度出戰日本B聯盟（B.League），於第3級聯賽獲岩手大公牛委派上陣，阿征兩次起手命中一球進帳兩分，錄得他在B.League的第一場勝仗，助球隊以84比66擊敗埼玉野馬。賽後他接受訪問時表示：「感覺很棒，球隊取得勝利是最重要的，而我還在適應球隊，希望未來賽事自己能貢獻更多。」

現年28歲的徐遠征是首位登上日本職籃舞台的香港球員。今仗是岩手大公牛於2025年的首仗，身穿24號球衣的「阿征」獲派上場約5分鐘，兩次起手射入一球，另有2個籃板及2次個犯，作為B.League新人表現相當不俗。賽後球隊發布贏波片段，見一眾球員退場回休息室，拍到阿征亦握拳振臂，展露微笑。

會長水野直言「有期待」 岩手大公牛為阿征提供一份為期一年合約，球隊會長水野哲志日前表示：「徐遠征的能力毋庸置疑，身高1米91的他主力位置是控球後衞，亦是一名全能型球員。在訓練中，他能輕鬆扣籃表現出了壓倒性的存在感。我們期待他在新一年開始的下半季比賽中，發揮出作為關鍵球員的作用。」