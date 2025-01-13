9戰全勝香港東方稱霸常規賽

甲一男籃常規賽昨日煞科，頭場由未逢敵手的香港東方對陣漢友，有數名傷兵的「藍軍」憑陳兆榮、梁嘉顯和梁兆華率隊，終場以73比65取勝，9戰全勝奪得常規賽冠軍，強勢衝擊季後賽爭衞冕，將於周四（16日）與永倫或漢友之間的勝者展開4強大戰。

今場香港東方外援麥洛連及楊和因傷缺陣，張延隆亦未入名單。甫開賽香港東方率先進入狀態，漢友則靠托查摩利路斯「還火」，更一度反超前。但當漢友改變防守策略使出全場緊迫，卻未能為東方造成威脅，更有梁嘉顯在1分鐘內飆入8分，首節以21比13為東方確立領先優勢。次節，徐遠成於攻防兩端交出表現，與陳兆榮聯手搶分，但漢友其後打出一段9比2攻勢，上半場完僅落後28比33。

換邊後，漢友提升防守強度，令對手投射手感降溫，再度反先38比35。東方派出小將鍾祖豪組織攻勢，兩度送出妙傳奪回領先優勢，「藍軍」以50比47些微領先進入最後一節。決勝節，漢友奮力追分，惟主將蔡駿賢陷入犯規麻煩。東方趁勢發動猛攻強打顏色地帶，策略成功令對手錄滿隊犯，該節累積搏得14次罰球機會，最後東方以73比65勝出，並以全勝姿態奪得常規賽冠軍。

梁嘉顯三分波6射3中 數據方面，香港東方陳兆榮攻入全隊最高17分，梁嘉顯三分波6射3中、貢獻14分，梁兆華亦有11分6助攻進帳。漢友外援托查摩利路斯轟全場最高的22分、外加14籃板6助攻的「雙雙」。而隨着香港東方取得常規賽冠軍，第4至第6排名亦塵埃落定，分別為永倫第4、漢友第5和康仁福建第6。

圖 / 文：李浚湣、李章杰