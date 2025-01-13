3次詐胡！東方照贏港會

昨午另一場港超聯，港會坐鎮香港足球會足球場挑戰東方。雖然東方三度被判詐胡，但仍憑馬高斯和馬希偉的入球，以2比0贏波。值得一提，兩隊完場前爆發衝突，結果唐道碧及林衍廷雙雙被逐。

主隊續由費查把關，羅素、費利皮爾及黎皚韜鎮守中路，薩拉沙負責派牌，為關歷克創造突擊機會；至於有高素巴耶夫和余在言離隊的東方，由馬高斯、梁振邦及林衍廷組成中場鐵三角，值得一提，東方12名後備球員，共有8位Ｕ22。

開賽僅3分鐘，東方馬高斯放長傳，馬希偉禁區內一射入網，但後者被判越位在先，入球無效。9分鐘後，賀爾右路傳中，巴杜姆門前射入，但球證指這位西班牙射手犯手球在先，東方再食詐胡。14分鐘，客隊收到壞消息，黃梓浩傷出，由黃皓雋入替。上半場巴科爾單刀窄角度起腳中柱，注定半場「窿窿」。

盧比度：吳宇曦8成季中離隊 換邊後，東方有黃金機會，巴科爾左路傳入中間，巴杜姆近門頭槌未能命中目標。69分鐘，東方左路開出罰球，港會門將費查與巴科爾接觸後甩手，巴杜姆補中，但球證指巴杜姆越位，東方今仗第3次食詐胡，但77分鐘，馬高斯禁區頂罰球直射入網，為客隊打破僵局，7分鐘後，馬希偉單刀射破費查十指關，將比數改寫成2比0。補時階段，林衍廷掃跌李宗恒，之後唐道碧推跌林衍廷，再用頭撼跌另一名東方球員，最終球證向林衍廷及唐道碧各出示1面紅牌；東方最終贏2比0，跨季聯賽不敗增至20場。

另外，今仗東方18歲翼鋒吳宇曦未有入選大軍名單，主教練盧比度（Chino）賽後透露，「宇曦」有極大機會在季中離隊︰「目前仲未確認嘅，不過『宇曦』有8成機會會走，我諗球會稍後會官宣，我戥佢好開心。」惟盧比度未有透露確實離隊時間及轉投之新東家，相信最快本月內會公布。

圖、文：鄧文滔