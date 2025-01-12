伍瑋謙救駕冠忠南區激和傑志

昨午香港仔運動場的「中銀人壽香港超級聯賽」，冠忠南區主場硬撼傑志。主隊一度憑積遜先開紀錄，雖然傑志由馬查度追平1比1，但韋頓完場前射失12碼，最終兩隊繼首循環後，再度踢成1比1。

有基哥利及宋柱浩缺陣的主隊，改由黃浩然和川瀨浩太鎮守中路，積遜聯同艾華及史提芬彭利拿組成前線三叉戟，陳凱柏第100次代表南區在頂級聯賽上陣，亞哥斯達先列後備；「藍鳥」方面，利亞倫和顏卓彬控制中場，馬查度及陳傲軒負責側擊，協助韋頓攻堅。

積遜先開紀錄 開賽僅8分鐘，「藍鳥」幾乎先開紀錄，林樂勤開出角球，韋頓在黃浩然力壓下頂中楣。19分鐘，艾華送出長傳，積遜單刀射破王振鵬十指關，南區領先1比0。其後傑志裴栽釪禁區內熨射被伍瑋謙救出，馬查度補射又高出，主隊半場領先1比0。

「藍鳥」半場換入明加索夫及羅梓駿，南區則調入翟廷峯作牽制。55分鐘，羅梓駿右路傳入中間，馬查度12碼點附近射成1比1。71分鐘，傑志林樂勤開出角球，但迪美路夫頂高。補時階段，佐佐木周禁區內犯手球，但韋頓操刀12碼被伍瑋謙救出，最終繼首循環後，再次各一言和。

圖、文：鄧文滔