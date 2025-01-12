盧卡斯一錘定音 大埔力克理文

「中銀人壽香港超級聯賽」昨在大埔運動場爆發「綠黃大戰」，榜首大埔硬撼理文。「綠戰士」憑盧卡斯早段的入球一箭定江山，以1比0小勝理文兼重返勝軌，暫時領先次席的東方6分，但踢多3場。

「綠戰士」今場有馬高斯山度士刑滿復出，與加比爾扼守中路，陳肇鈞在中場派牌，與傷愈復出的翼鋒伊高沙托尼，支援盧卡斯於前線攻堅；至於理文則由陳嘉豪把關，顏樂楓、保利臣和新兵施卡達利組成中場鐵三角，艾華頓、安尼亞肩負起入球重任。

上場被港會打破聯賽不敗身的大埔，甫開賽積極搶攻，9分鐘已先開紀錄，馬卡雷拿交橫，盧卡斯力壓李毅凱轉身抽入。大埔之後繼續施壓，24分鐘盧卡斯接應馬高斯山度士頭槌二傳，倒掛但不中目標。8分鐘後盧卡斯推過顏樂楓後，禁區頂燙射又中內柱彈出，半場大埔領先1球。

盧卡斯入完波食詐胡 易邊後，伊高沙托尼傳入禁區，盧卡斯一度再將皮球送入網窩，但VAR覆核後指有大埔球員越位在先，判入球無效。大難不死的理文，73分鐘差點追平，艾華頓開出罰球，安尼亞頭槌擦楣而出。「黃黑軍團」尾段一口氣換入保連奴、劉家喬，補時階段立花稜也大腳斬前，杜度可惜未能頂中目標，最終大埔維持以1球擊敗理文，順利全取3分。

圖、文：文嘉靖