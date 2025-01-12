體育

情緒困擾火箭棄戰大師賽

桌球傳奇奧蘇里雲以健康為由，退出即將展開的大師賽，放棄衞冕。他日前接受英國傳媒專訪時揚言「一生最差的選擇就是桌球」。49歲的「火箭」日前在桌球冠軍聯賽上情緒失控，最終選擇退賽，如今再退出桌壇「3大賽」之一的大師賽，令人擔心其情緒出現問題。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者