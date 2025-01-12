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安洗瑩衞冕僅差一步
下月才滿23歲的南韓安洗瑩，昨日在馬來西亞羽賽4強保持強勢，僅花50分鐘，便直落兩局21比14及21比18淘汰泰國名將拉特查諾，再度躋身女單決賽，與中國的王祉怡爭冠，距離衞冕僅差一步。
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