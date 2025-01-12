ＩＢＦ保齡球世界盃個人賽落幕 啟德園首個世界冠軍誕生

「2025 IBF保齡球世界盃」個人賽上周五在Top Bowl保齡球館圓滿結束，最終中國球手杜建超及馬來西亞的羅絲蘭，分別在男女子組個人賽掄元，成為首個在啟德體育園誕生的世界冠軍。

杜建超羅絲蘭同創里程碑 今屆「保齡球世界盃」為啟德體育園落成後，首個主項賽事，經過幾日激鬥後，杜建超和羅絲蘭脫穎而出，分別成為男女子組個人賽冠軍。當中羅絲蘭更成為史上首位贏得「保齡球世界盃」個人賽的馬來西亞女子球手，她賽後顯得非常興奮，盼於緊接舉行的隊際賽，繼續為代表隊爭勝：「我腦袋現在一片空白，很開心可以為國家創造歷史，希望在之後的隊際賽，盡力為馬來西亞，贏得更多勝利。」

至於首度參與「保齡球世界盃」，就勇奪個人賽冠軍的杜建超，對達成這個成就感到驚喜：「我只抱住學習的態度作戰，豈料自己成功走到最後；很記得我在決賽第1局形勢大好，卻因一次失誤，被對手反勝，幸好自己馬上調整好心態，才可以連贏兩局。」杜建超不忘向為自己打氣的球迷致謝：「很多謝那麼多香港人為我打氣，令我猶如置身在內地作賽，氣氛一流，我會繼續努力打好波，鼓勵更多年輕人參與保齡球。」

杜建超又大讚Top Bowl保齡球館裝潢漂亮，令他十分舒服：「我在內地都未曾在如此漂亮的場地比賽，空調和燈光亦令我很舒適，球道也不算難適應，非常專業。」