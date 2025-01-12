自傳獲世一勁敵撰文 陳浩源：意義重大

巴黎殘奧輪椅羽毛球銀牌得主陳浩源（Daniel），昨日於尖沙咀舉行新書發布會，下周40歲生日的他希望其自傳《二輪人生》能為面對逆境的人帶來力量，他表示父親生前一直希望他能出人頭地，故想藉新書向父親致謝。陳浩源又提到兩位勁敵兼前「世一」球手梶原大暉和金正俊都有為他撰文，能獲對手尊重意義重大。

母親出席發布會「為兒子驕傲」 陳浩源在巴黎奧運後宣布退役，結束16年運動員生涯，近日推出自傳講述自己奮鬥故事，他期望新書能為社會、尤其是殘疾人士帶來正能量：「我知道有不少人或者照顧者正面對很多難關，我想讓他們知道，有人與他們同行。」陳浩源在發布會致詞時，不忘感謝已故父親及患病的母親，陳母感觸落淚，又向現場人士鞠躬致謝：「他是我的驕傲。」

Daniel退役後曾表示有意投身教育工作，幫助肢體殘疾人士或有特殊教育需要（ＳＥＮ）學生。另外他透露已考取羽毛球國際教練牌照，未來亦有機會成為教練。

圖、文：余樂詩