不敵上屆亞軍陳諾思32強止步

FIE女子花劍世界盃昨日續於亞博上演，3位港將陳諾思（Daphne）、鄭曉為及關渝澄出戰個人賽，鄭曉為及關渝澄先於64強出局，Daphne之後亦未能打入16強，3人連同符妤名今日轉戰團體賽。

今日團體賽再搏過 港隊女花3將陳諾思、鄭曉為和關渝澄昨日分途出擊64強，當中最好成績屬於Daphne。這名巴黎奧運代表64強淘汰德國劍手Carlotta Morandi，惟32強以10比15不敵上屆亞軍、意大利的Elena Tangherlini。陳諾思賽後對判決有微言：「對手整場進攻有很多停頓位，但裁判沒有理會。」Daphne今日早上夥拍隊友轉戰團體賽，她表示會盡力而為：「之前試過打入8強，希望今次能與隊友爭取更高排名。」

其餘兩名港將鄭曉為及關渝澄，同於64強止步，當中關渝澄在左膝受傷下力戰而敗：「資格賽時曾跌倒，導致左膝開始痛，比賽中途已感乏力。」不過她大派定心丸，相信膝傷不會影響團體賽發揮。另一港將鄭曉為則自評表現為7分：「表現叫有進步，只是領先後有點急，後段出現很多犯錯。」

圖、文：李浚湣