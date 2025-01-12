南華重返Big 4 羅意庭喜出望外

南華於上周五甲一男籃常規賽最後一戰，以109比62大勝晉裕。「紅軍」上季跌出「Big 4」，今季以8勝1負鎖定前2直入季後賽，成績突飛猛進，教練羅意庭直言喜出望外，並指陳怡富、蘇柏軒及林民淇等球員進步有目共睹。

常規賽最後一擊輕取晉裕 南華初段打出一段15比1攻勢，確立領先優勢，在首發5人先後得分下，首節領先24比14。「紅軍」次節加快攻防速率，後備上陣的蘇柏軒、陳曉峰和艾斯比利圖交出表現，完半場已拋離47比29。

易籃後南華以曾湛元、朱亮和安德拉作進攻核心，單節合轟22分，晉裕由年輕小將曾朗謙和鄧力嘉奮力追分，惟未能擋住「紅軍」猛烈攻勢，第3節完南華領先75比50。決勝節南華變陣兼練兵，艾斯比利圖、蘇柏軒和楊嘉駿先後命中三分，林民淇單節攻入8分，狂風掃落葉下打出15比2及16比0攻勢，後備席不時傳來喝采歡呼聲，結果以109比62輕取晉裕。

南華今場全員均有斬獲，當中5人得分上雙，朱亮轟全隊最高的18分，安德拉交出16分及16個籃板「雙雙」，艾斯比利圖2球三分起手和5罰全中，射入今季個人最高的13分，曾湛元亦有11分、另送出9次助攻，林民淇則獲10分。晉裕以艾勤最搶鏡，貢獻16分及19個籃板。

圖、文：李章杰