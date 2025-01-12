康仁福建駁火晉龍WTS

康仁福建 李察士（右）

今晚尾場上演本季常規賽最後一戰，由康仁福建鬥晉龍WTS。前者目前戰績4勝4負，今場若能勝出，仍有機會以第5名「衝線」，晉龍WTS亦希望贏波擺脫榜尾位置，戰意同樣十足。（on.cc東網周日晚上8時40分按次收費直播）

福建上仗面對滿貫，外援李察士轟入28分勇冠全場，另摘下18個籃板，攻防表現全面，可惜亦是全隊唯一得分雙位數球員，福建最終以70比80不敵「綠軍」，錯失升上更佳排名機會。今晚面對晉龍WTS，福建一眾華將能否分擔得分重責，成為勝負關鍵。

黃子謙：要限制湯馬士得分 福建黃子謙賽前表示：「晉龍湯馬士進攻手段全面，重點要限制其得分，本土球員方面，我們的陣容更為完整，經驗亦較豐富，希望打出應有水準。」黃子謙續道：「附加賽有機會面對滿貫，球隊會在未來的訓練、甚至是今晚對晉龍，模擬執行戰術部署。」

晉龍WTS上場以17分不敵南華，其中外援湯馬士交出37分，新兵區浩軒表現亦搶鏡，全場轟出4記三分，貢獻16分，若能保持投射手感，以及年輕球員能提升耐力和防守拚勁，面對福建亦有一戰之力，加上今晚屬常規賽煞科，雙方必定毫不保留，力爭更佳排名。

晉龍ＷＴＳ 湯馬士