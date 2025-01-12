港台電視32 x on.cc東網同步直播 甲一常規賽煞科 香港東方爭全勝撲擊漢友

漢友 托查摩利路斯（右）

聯賽8戰全勝的香港東方已鎖定常規賽冠軍，今晚常規賽煞科戰迎擊漢友，傷兵滿營的「藍軍」能否以全勝姿態進入季後賽，令球迷期待。漢友外援托查摩利路斯「倒戈」舊會，能否帶領漢友取勝並衝上第4，同屬焦點所在。（港台電視32及on.cc東網周日晚上7時同步直播）

香港東方今季甲一未逢敵手，即使要兼顧東超及PBA專員盃兩條戰線，仍有足夠兵源應付甲一。上仗對建龍飛馬，在徐遠成、陳兆榮、楊和及麥洛連缺陣下，仍以87比60取勝，收穫8連勝。上場轟入全隊最高28分的梁嘉顯，喜見球隊收穫隊史首個常規賽冠軍：「今季3線作戰，不時出外比賽，球隊上下都好辛苦。甲一能以常規賽冠軍入季後賽，絕對是努力的成果，不過比賽未完，我們會繼續專心完成比賽。」

「嘉顯」表示今季出戰更高水平比賽令自己成長不少：「今季更加體驗到真正職業球員的挑戰，要離開家人、飛來飛去，但眼界擴闊了很多。加上教練在人手調配上會有不同策略，自己上陣時間或會減少，這些都是新的體驗。」今晚迎戰漢友，徐遠成、陳兆榮、楊和及麥洛連雖已復操，惟能否為東方上陣仍成疑。

梁嘉顯：打醒精神盡快入局 至於漢友今場如能獲勝，將壓過永倫升上第4位，眾將必放手一搏。漢友上場在鄭錦興及鄺錦昌受傷缺陣下，以76比66力挫崇德飛鷹。梁嘉顯期待與舊隊友托查摩利路斯交手：「他曾和我們合作一季，我很清楚他的威脅，一定會集中防守。漢友亦是一隊很『硬淨』的球隊，各人都有一定能力，雖然我們有信心贏，但亦要打醒精神，盡快入局。」

香港東方 梁嘉顯（右）