1月11日(六)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月11日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
安洗瑩馬來西亞賽閃電過關
昨日世界羽聯巡迴賽超級1000的馬來西亞公開賽中，南韓世界「一姐」安洗瑩（圖）於8強面對美國華裔球手張蓓雯，首局輕鬆取得21比11，繼而對方因傷退賽，讓作為頭號種子的安洗瑩只打16分鐘就獲勝，帶着6連勝的戰績躋身準決賽，距離衞冕僅差兩場。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20250111-0111_00286_033/安洗瑩馬來西亞賽閃電過關
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc