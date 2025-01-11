安洗瑩馬來西亞賽閃電過關

昨日世界羽聯巡迴賽超級1000的馬來西亞公開賽中，南韓世界「一姐」安洗瑩（圖）於8強面對美國華裔球手張蓓雯，首局輕鬆取得21比11，繼而對方因傷退賽，讓作為頭號種子的安洗瑩只打16分鐘就獲勝，帶着6連勝的戰績躋身準決賽，距離衞冕僅差兩場。