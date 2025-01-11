澳網開波前爆驚天內幕 祖高域：疫情拘留時被落毒

爭取生涯紀錄性第11次在墨爾本捧盃的祖高域，今年重返澳網再次成為傳媒焦點，近日他在接受訪問時爆出驚天內幕，指自己於2022年疫情期間前往參戰澳網，進行隔離期間飲食「被落毒」，回國後才發現身體內含有高濃度重金屬殘留！

這位塞爾維亞球王接受時尚雜誌訪問時爆猛料，指疫情期間前赴參加澳網，起居受嚴格管制，他表示當時依照大會的防疫管制進行隔離，不得與外人接觸，因此生活用品都由大會提供：「我有一張清單，大約有10種各項生活用品，每項都有一定積分，我可以填滿60分，但20分鐘後，他們說只能選30分。」

指酒店飲食招致重病 3年前，當時世界1哥祖高域因未接種疫苗，繼而涉及簽證而被墨爾本拒絕入境，他形容在酒店隔離期間過着如「監獄般的生活」，回國後更發現身體不適，經醫生檢查才發現問題：「當我回到家，出現健康問題，我意識到在墨爾本的那間酒店，我被餵食一些令我中毒的食物。」他續稱：「我從未公開告訴任何人，但我發現體內的重金屬含量出現異樣，鉛及汞含量極高，自己病得很重，就像流感一樣，我在家中接受一個緊急醫療團隊的治療，然後進行毒物測試。」

被問到該次生病是否與拘留期間的食物有關時，這位24項大滿貫得主聳聳肩表示：「這是唯一的解釋。」祖高域早前接受另一訪問時，曾表示再次入境澳洲有「心理陰影」，但他補充說：「我不記仇，第二年（2023年）我就回去，並贏得了澳網，這是我第22個大滿貫。」

今屆澳網正賽於明日展開，被列為7號種子的祖高域，首圈面對美國的巴沙華雷迪，他日前出席澳網慈善賽，與輪椅網球手作比試，又與中國女將鄭欽文夥拍混雙參與表演賽。至於澳洲內政部發言人則以私隱為由，拒絕回應事件，但強調拘留祖高域的酒店，所有餐飲均獲得食品安全認證。