胡兆康8強止步無緣獎牌

「2025 IBF保齡球世界盃」昨日續於啟德體育園Top Bowl保齡球館舉行男子個人賽淘汰賽，港將胡兆康8強以局數1比2不敵中國球手杜建超，無緣踏上頒獎台。

淘汰賽以3局2勝形式進行，成為港隊獨苗的「康仔」，32強及16強先後輕取對手，8強硬撼2010年廣州亞運銅牌得主杜建超，由於賽事不設銅牌戰，「康仔」只要再過一關就鎖定獎牌。首局「康仔」一度領先，惟其後手感下滑，杜建超趁機打出連續4次「全中」，港將以190比224先輸1局。次局「康仔」以184比171追平局數，可惜決勝局無以為繼，以152比190落敗，無緣4強。

盼今日隊際賽走得更遠 「康仔」賽後承認演出受緊張影響：「今場比較緊張，遲遲未能掌握好發力的竅門。」隊際賽今日舉行，他希望與隊友能走到較後階段：「經過幾日摸索，大家都找到適合的打法，黃鈞源和麥紹岐在個人賽，差點就晉級32強，有助增加信心。」昨日誕生男女子世界冠軍，男子組由中國的杜建超奪得，女子組則由馬來西亞的羅絲蘭封后。■圖、文：鄧文滔