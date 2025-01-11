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滿貫奪常規賽季軍
周四晚甲一尾場，滿貫憑惠龍兒（右）貢獻21分及10個籃板，加上蔡再懃尾段發威，以80比70擊敗有李察士轟入全場最高28分的康仁福建。「綠軍」完成今季常規賽賽程，以7勝2負鎖定第3名，福建方面要明日煞科戰對晉龍WTS後始落實最終名次。（李章杰攝）
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