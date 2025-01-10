1月10日(五)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月10日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
伍家朗馬國羽賽闖8強
馬來西亞羽毛球公開賽昨日續演男單次圈賽事，港隊的伍家朗鏖戰3局，以23比21、10比21及21比17勇挫法國球手小普波夫，晉級8強，將與日本名將奈良岡功大相遇。至於另一港將李卓耀同日以局數1比2反負中華台北的戚又仁，16強止步。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20250110-0110_00286_049/伍家朗馬國羽賽闖8強
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc