伍家朗馬國羽賽闖8強

馬來西亞羽毛球公開賽昨日續演男單次圈賽事，港隊的伍家朗鏖戰3局，以23比21、10比21及21比17勇挫法國球手小普波夫，晉級8強，將與日本名將奈良岡功大相遇。至於另一港將李卓耀同日以局數1比2反負中華台北的戚又仁，16強止步。