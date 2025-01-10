胡兆康贏附加賽驚險過關

「2025 IBF保齡球世界盃」，昨日繼續假啟德體育園Top Bowl保齡球館，舉行男子個人賽最後7場分組賽，其中香港「保齡球天王」胡兆康（圖右二）完成最後7場分組賽後，13戰錄8勝5負，與另外3名好手同得24分，幸好港將在附加賽擊敗馬來西亞的段哈斯紐阿森，以小組第3晉級32強。

黃鈞源反擊不果小組止步 身處A1組、頭6場錄5勝1負的「康仔」，是日苦戰連連，第7場以204比226不敵美國名將巴法亞，完成最後7場分組賽後，錄得8勝5負，與段哈斯紐阿森、格蘭海特及史雷頓同得24分。港將在附加賽面對段哈斯紐阿森頂住壓力，兩度造出「連續兩次全中」，最終以214比191勝出，排小組第3，有驚無險晉級今日展開的32強。

至於B2組、暫錄3勝3負的黃鈞源，是日展開大反擊，頭5場全勝，可惜最後兩場不敵新加坡的賓尤利斯，以及美國好手維亞，8勝5負得24分並列第5位，以1分之差落後予第4位的澳洲選手小格魯素，無緣32強。鄧文滔報道