巴塞啟德體育園表演賽羅生門

有傳西甲勁旅巴塞隆拿到啟德體育園踢表演賽，惹來球迷關注！宏美廣告娛樂集團（下稱宏美）周三表示，已邀請巴塞隆拿於今年7月27日在啟動德體育園踢表演賽，但遭到場地拒絕。同日體育園回應，未有收到相關公司申請，但宏美昨日發新聞稿，指去年12月上旬遭體育園以口頭形式拒絕後，有繼續跟進事件，可惜因體育園電腦技術原因，未能收到當局要求補充資料的表格。

主辦單位體育園兩種說法 宏美表示已邀請巴塞7月27日在啟德體育園出戰表演賽，可惜被拒絕，呼籲園方重新審視申請。園方同日回覆傳媒查詢時，表示收到宏美對租用場地的查詢，但未收到該公司的申請文件。主辦單位昨日再發新聞稿，指去年12月上旬被當局以口頭形式拒絕，已作出跟進：「主辦單位於12月20日（2024年）透過電郵再次跟進，並於12月27日與香港足球總會溝通。此外，主辦單位的合作夥伴已於12月28日，提交相關申請表格予香港足球總會。」

宏美亦透露，因體育園電腦技術問題，未能收到要求主辦單位補充資料的表格：「主辦單位於2025年1月8日下午8時47分，接獲啟德體育園通知，他們於2024年12月28日以電郵，發出要求主辦單位填寫補充資料的申請表格，因啟德體育園電腦技術問題未成功送達。」宏美並指，理解事件存在溝通問題，未來希望與體育園保持合作，並探索合作機會。鄧文滔報道