香港東方首奪常規賽冠軍

至於周三晚甲一尾場，香港東方縱使4人受傷缺陣，仍憑梁嘉顯轟入28分，以87比60擊敗建龍飛馬，8戰全勝鎖定常規賽冠軍，也是球隊史上首座常規賽冠軍。

由於4日內出戰3條戰線，香港東方賽前公布徐遠成、陳兆榮、楊和及麥洛連因傷缺陣。然而「藍軍」派出張延隆、梁嘉顯、梁兆華、迪維拉和卜聿揚擔正，開局即打出12比2攻勢，梁嘉顯命中兩球三分球，單節取7分，助東方以23比16領先。建龍飛馬則有侯斯頓頻頻殺入內線，獲得10次罰球機會取5分，單節進帳8分。次節，建龍飛馬先有張馳岳單打得分，侯斯頓再轟三分球，追至僅落後4分。香港東方梁嘉顯繼續開火，加上迪維拉、梁兆華、鍾祖豪顏色地帶得分，一段13比0攻勢之後，半場領先對手45比30。

擊敗建龍飛馬「嘉顯」轟28分 易籃後，雙方戰況一度膠着，得分放緩。至後段東方展開猛攻，梁兆華投進三分球，梁嘉顯裏外開弓取7分，卜聿揚亦把握機會大力「鋤樽」，拋離至62比38。第4節，侯斯頓連轟6分為建龍飛馬振士氣，但香港東方繼續發炮，梁嘉顯單節9分，另有蘇利文、吳委峻轟入三分球，最終以87比60取勝，鎖定常規賽冠軍。

今場香港東方射手梁嘉顯表現突出，三分球8中6，取全隊最高28分。「藍軍」另有梁兆華取13分、4個籃板、3次助攻。「巨人」卜聿揚亦有12分及11個籃板。建龍飛馬僅兩人得分上雙，進攻核心侯斯頓轟入全場最高34分，另加17個籃板，但出現6次失誤。