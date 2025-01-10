永倫 南華今晚分途出擊

永倫 蓋帝斯

甲一男籃聯賽常規賽最後一輪，今晚於修頓上演兩場比賽，頭場7時建龍飛馬大戰永倫，尾場8時40分則有常規賽「二哥」南華對晉裕，爭取5連勝。

建龍飛馬上仗不敵常規賽「一哥」香港東方，錄得7連敗。該戰侯斯頓繼續擔任建龍飛馬進攻核心，轟入全場最高34分，另加17記籃板、2次封阻。不過球隊太過倚賴這位美國外援得分，雖然他殺入禁區威脅頗大，但同時消耗很多體力。上場東方未有派出外援，故侯斯頓仍有壓倒性優勢，但今場他將面對身高逾2米的蓋帝斯，相信在顏色地帶得分會更加困難。同時，侯斯頓亦經常走出外線射三分，惟命中率亦不高，上仗14次起手僅3次命中，但已是全隊命中最多三分球的球員。

精彩！侯斯頓對位蓋帝斯 今場建龍飛馬迎來戰績4勝4負的永倫，「黃金戰士」在2024年「收爐戰」與南華上演精彩對決，惟領先逾20分下，最終加時以100比104告負。該戰「得分機器」泰那狂轟全場最高的34分，中鋒蓋帝斯更有23分、23籃板「超級雙雙」，加上射手韓天次的18分，進攻火力不容置疑。上場永倫亦憑蓋帝斯力搶36分、20個籃板，以106比85擊敗晉裕，眾將如能全場保持集中，相信今場亦會為對手帶來極大麻煩。

尾場方面，南華上場以95比78力挫晉龍WTS，將戰績改寫成7勝1負，鎖定常規賽第2名直入季後賽，「紅軍」休息兩日後出戰常規賽最後一戰，面對戰績2勝6負的晉裕。晉裕踏入季尾表現有進步，上場對戰永倫，新人曾朗謙攻入15分理想數據。晉裕外援艾勤表現持續高效，手感火燙的他上場交出31分及15個籃板，今場他將與「香港勒邦」安德拉正面交鋒，令人期待。

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