傷兵困擾頂硬上 漢友76比66獵鷹

漢友與崇德飛鷹昨晚於修頓舉行的甲一男籃聯賽上演激戰，受傷兵困擾的漢友前3節僅領先1分之下，最終憑4人得分上雙，以76比66取勝，為周日（12日）大戰榜首香港東方打下強心針！

漢友開局領先6比2，崇德飛鷹由奧斯汀和林凱光命中三分球，追至8比8。漢友的黃裕杰單節取9分，蔡駿賢亦充當「炮台」投進兩記三分球，外援托查摩利路斯直到此節最後32.7秒開齋，博得「And 1」。飛鷹亦不甘示弱，張國銓和馬港燊攻擊顏色地帶，加上呂銘彥的三分球，追至21比23。飛鷹第2節曾經靠奧斯汀及馬港燊打出一段9比1攻勢反超前至30比24，但及後近5分鐘未有得分，輾轉被漢友則打出一段12比0急攻順勢拉開。朱浩雯連入3記三分球，單節取11分，助漢友半場以42比37領先。

下半場漢友大打快攻，一度拉開7分，飛鷹由黃浩賢連搶5分回敬。戰況激烈下，兩隊火藥味變濃爆發衝突，馬嘉聰吞下技術犯規，奧斯汀則被罰「U foul」，但崇德飛鷹完第3節只落後56比57。決勝節，漢友搶下不少進攻籃板，黃銘德底角命中三分球，托查摩利路斯剷籃得手，領先66比60。飛鷹的奧斯汀再度挺身而出，最後5分鐘追至落後兩分。然而漢友頂住壓力，溫梓豐力壓張國銓籃底得分，加上黃銘德投中三分冷箭，助漢友最終以76比66勝出。

奧斯汀獨取19分無補於事 今場漢友得分比較平均，黃銘德三分球5射3中得12分，另有3次偷球。外援托查摩利路斯獲11分、11個籃板、3助攻及3封阻，黃裕杰和朱浩雯各取11分。飛鷹奧斯汀攻入全隊最高19分，另加13記籃板，球隊另有黃浩賢得分上雙，取15分6籃板，林凱光交出9分及7個籃板。

黃銘德第4節攻入關鍵9分助球隊奠勝，他賽後表示：「今場各隊友在不同時段挺身而出，老實說近幾場都是硬仗，因為我們隊內有不少傷兵，主力鄭錦興、鄺錦昌今場都因傷缺陣，我自己亦有少少傷，所以大家都是盡量集中應戰。」下場漢友大戰常規賽一哥香港東方，黃銘德表示會盡力爭勝：「星期日對東方，我們賽前會看片段分析，球員亦會做好恢復準備這場大戰，希望可以拿到勝利。」圖/文：李章杰、余樂詩

火藥味濃