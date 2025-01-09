黃澤林澳網外圍賽次圈止步

香港網球名將黃澤林（Coleman）昨日出戰澳網外圍賽次圈，火併應屆ATP新生代年終賽冠軍巴西的方錫卡。Coleman今仗表現欠理想，發球僅得4個Ace，首發成功率僅得51%，最終連輸0比6、3比6，總盤數以0比2見負，結束其職業生涯首次澳網成人組之旅。