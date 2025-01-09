日清盃小球手收穫成長兼友情

一連4日上演的「日清盃」大中華區青少年團體挑戰賽，上周日圓滿結束，同日於維園舉行頒獎典禮。參與球員透過比賽作技術交流的同時，更建立友誼，一同推動網球運動發展。

提供切磋球技平台 是次比賽由日清食品冠名贊助，中國香港網球總會（網總）主辦。參賽隊伍來自8個大中華地區，包括中華台北、中國澳門、江蘇、山東、上海、天津、雲南和中國香港。每個地區派出3位青少年球員參賽，年齡介乎13至14歲。

賽事目標讓一眾大中華年輕運動員提供一個切磋球技、相互學習的平台，還能與來自不同地區的球手建立友誼，共同為推動大中華地區青少年網球運動的發展貢獻力量。網總會長鄭明哲表示：「希望每位參賽者都能在球場上收穫成長，在球場外收穫友情。」球手、教練和球證進行宣誓，承諾願意為大中華地區青少年網球運動出力。

日清食品有限公司公共關係部總經理王惠芳表示：「日清食品秉持創辦人安藤百福先生提出的信念：『飲食和運動是健康的兩大軸心』，致力推動體育活動，促進健康生活。日清食品作為網總的『青少年發展合作夥伴』，10年前已開始贊助本地青少年賽事，今年很高興可以將我們的支持從本地伸展到大中華地區。我們期待，繼續與網總以及各省市相關部門合作，在不同地區進一步推廣網球和健康的生活模式。」

賽事最終頭3名順序為中華台北隊、雲南隊和山東隊。勝出隊伍中華台北隊球員林郁敏表示：「這次（比賽）遇到許多不同打法的對手，我會用所學到的經驗，準備下次比賽。」除4天賽程外，行程還包括觀看中銀香港網球公開賽2025、參觀日清的合味道紀念館香港和參與球員派對等。