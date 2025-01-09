港隊授旗翁厚全：盼展現實力

2025亞洲冬季運動會將於2月7至14日於中國哈爾濱舉行，共有6個體育大項、11個分項，香港將派出歷來最多、超過100人的代表團出戰6個分項，包括冰壺、冰球、花樣滑冰、短道速滑、速滑及高山滑雪，其中短道速滑代表朱定文和高山滑雪的翁厚全為2022年北京冬奧參賽選手。另外年僅15歲的女子冰球代表方皓怡為港P:隊最年輕參賽運動員。

20歲的翁厚全（Adrian）將出戰男子高山滑雪項目，今屆港隊將有4男4女出戰此項，Adrian表示期待：「北京冬奧自己表現未如理想，兩次DNF（未能完成），那是一次令我很心痛的經歷，有點對不住奧運選手這個身份。近兩年我很努力地訓練，更加專注做好細節，在亞青賽獲得1銀1銅，全國錦標賽亦取得銀牌，感覺自己信心增加不少，希望今次可以發揮自己應有水準，另外我好開心今次可以和隊友並肩作戰。」現時於香港大學就讀理學士3年級的Adrian表示：「兼顧學業會犧牲很多玩樂時間，但我會繼續努力，向2026冬奧進發。」圖、文：余樂詩