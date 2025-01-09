有驚喜！麥紹岐並列小組第1

昨日「2025 IBF保齡球世界盃」假啟德體育園Top Bowl保齡球館，舉行男單B及D組賽事，其中D組Pool 1的港將麥紹岐狀態大勇，頭6場分組賽取得5勝1負得15分並列小組第1，另一名港隊代表黃鈞源，則並列B組Pool 2第6位。

頭6場取5勝1負 D組Pool 1的麥紹岐是日中午出擊，打出亮眼表現，除了第3場輪空，自動獲得3分，其餘5戰收穫4勝1負的佳績，包括第1場以225比181，擊敗新加坡好手吳加利，第4場面對科威特代表阿里，於第10局打出3次「全中」，贏212比172，僅於第2場以182比236不敵澳洲選手丁咸，但仍以5勝1負得15分，與丁咸及菲律賓好手馬烈基並列小組第1。

至於B組Pool 2的黃鈞源，雖然頭兩場分別不敵德國選手佩普斯，以及新西蘭的布克斯，但港將其後發力，第6場打出7次「全中」，以214比170力退澳洲的小格羅素，最終以3勝3負完成頭6場分組賽。胡兆康、謝晉軒、麥紹岐及黃鈞源今日將一同出戰個人賽餘下7場分組賽，爭入32強。圖、文：鄧文滔