大勝晉龍WTS南華直入季後賽

甲一男籃常規賽昨晚頭場由南華對陣晉龍WTS，「紅軍」在前3節領先19分下，尾節大派後備力量練兵，最終有上陣的11人均有分數進帳，終場以95比78大勝晉龍WTS，以7勝1負鎖定常規賽前二位置，直入季後賽。南華最後一場常規賽將於周五（10日）迎戰晉裕。

葉耀邦獻18分冠「紅軍」 甫開賽不到2分鐘，南華外援安德拉籃底爭波「小拗」退下火線，陳曉峰頂替上陣交出表現，加上關雋陶內外開弓連取7分，即使晉龍外援湯馬士單節攻入10分，南華首節仍領先29比18。次節，安德拉重上戰陣，強攻顏色地帶奏效，小將鄭凱安和林民淇亦於外圍發炮，一度領先10分以上。湯馬士該節用時不到4分鐘再度飆入10分，加上區浩軒連袋5分，追至42比47迫使對手叫停比賽。南華隨後派出曾湛元穩定戰局，半場完繼續領先53比46。

轉邊後，南華提升防守強度，使出半場人盯人防守，令對手進攻端停滯，「紅軍」拉開至77比58。最後一節南華手握20分以上優勢，逐漸收起主力，大膽派出後備力量，儘管晉龍有湯馬士、羅卓熙和安家仲奮力搶分，但仍未能成功收復失地，南華最終以95比78勝出。

數據方面，南華上陣11人全部有得分進帳，其中葉耀邦貢獻全隊最高18分，安德拉交出14分、10籃板「雙雙」。晉龍WTS的湯馬士狂轟全場最高37分、另摘7個籃板。