港台電視32╳on.cc東網同步直播 滿貫康仁福建搏盡搶位

滿貫 惠龍兒

甲一男籃聯賽今晚續假修頓上演緊張戲碼，尾場由滿貫和康仁福建正面交鋒，作兩軍本賽季首次對壘。福建主力楊瑞鴻坦言渴望爭取更佳排名，故今仗必定放手一搏；而「綠軍」亦會不留餘力爭勝增強士氣。兩支上季「Big 4」球隊今晚對奕激戰可期，球迷不容錯過。（港台電視32及on.cc東網周四晚8時40分同步直播）

康仁福建上月以21分大勝晉裕重返勝軌，將戰績改寫為4勝3負，其中外援李察士貢獻「雙雙」24分、13個籃板，華將黃子謙、林俊達和楊瑞鴻亦交出得分上雙表現，球隊整體狀態不俗，不過福建今晚面對陣容鼎盛的滿貫，相信會是一場硬仗。

楊瑞鴻︰針對防守外圍投射 為應付今場大戰，福建積極備戰，主力控衞楊瑞鴻透露：「主要針對滿貫的外圍投射，阿懃（蔡再懃）、琪哥（李琪）的得分能力太高，所以在防守要作出取捨，內線及中距離的防守強度相對可能會較弱。」季後賽近在眼前，「阿楊」直言未有想太多，現階段會專注於餘下的常規賽及名次賽：「球隊今季目標固然是打入前4，餘下的兩場常規賽都很重要，名次賽亦要全力以赴，所以要專注打好接下來的幾場比賽，確保順利晉級季後賽後，才有機會衝擊更好名次。」

另邊廂，滿貫上仗大比數力挫崇德飛鷹，改寫戰績至6勝2負，蔡再懃轟全場最高23分，米勒和惠龍兒持續交出表現，全隊內外火力強勁，相信會為康仁福建帶來不少挑戰，不過對手亦會毫不保留，且看「綠軍」能否保住常規賽三甲地位。

頭場崇德飛鷹火併漢友 至於頭場則由崇德飛鷹對陣漢友，儘管上輪對滿貫有外援奧斯汀轟全場最高33分，但飛鷹仍輸波吞下5連敗，今場面對勢均力敵的漢友，一眾本地兵需更好把握外圍投射的機會，控制比賽節奏並減少失誤，才有望走出低迷。然而，對手漢友目前仍要為保住季後賽資格而努力，肯定全力以赴撲擊飛鷹，惡鬥難免。（周四晚7時開賽）

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