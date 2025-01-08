陣容大變！列卡度盼年輕女將盡拚

為備戰1月14日在廣東舉行的第6屆女子省港盃，香港女子足球代表隊由周一（6日）起一連8日，於將軍澳足球訓練中心（FTC）展開密集式訓練。主教練列卡度（Rambo）在首操時接受訪問，承認張煒琪、陳詠詩等主力，因征戰五人亞盃外而缺陣，對球隊影響很大，又盼年輕球員可以把握今次機會證明自己。

首課操練在晚上進行，上屆省港盃表現搶鏡的陳綺馨缺席，另一中場梁匡喬雖有到場，惟因腰傷未有參與訓練並已經退隊。至於外流港將方面，由於菲律賓聯賽正在休季，效力馬尼拉挖掘者的後衞冼仲意已經歸隊，惟最近轉會至中國球隊陜西志丹的前鋒李巧怡，則會直接在廣東會合大軍。值得一提，港隊今次初選由22人增加至23人，Rambo表示決選人數仍在與對手商討，但自己傾向帶同所有球員出戰。

賽事撞期問題要解決 由於今屆省港盃與五人足球亞盃外撞期，令張煒琪、陳詠詩、韋婉婷、吳卓蔚等多名常規主力無緣參戰 ，Rambo對此大感無奈，承認影響很大：「6至7名正選一齊踢唔到，一定削弱整體實力。我明白呢項比賽對香港五人足球嚟講好重要，所以要盡快解決問題，否則未來再出現撞期，球員好難取捨，最理想當然係將五人隊同十一人隊嘅球員分開。」

在多名主力缺陣下，Rambo今次挑選不少年輕球員入隊，並認為港隊絕對有力捧盃：「上屆表現出色嘅陳綺馨今次繼續在陣，好可惜梁匡喬因傷踢唔到。另外李巧怡以及陣中唯一U16球員莊靜琳，都好值得大家留意，希望一班年輕球員可以把握機會，好好發揮。」

列卡度