省港盃主場波飛買一送一

足總總幹事張炎有

港隊青春班U20主帥領軍 港隊即將在1月中出戰第43屆省港盃，足總昨日於何文田足總總部召開新聞發布會，總幹事張炎有確認會由U20英籍主教練戴雅諾（Darren James Arnott）領軍，同時又公布次回合主場的賽程及售票安排。

今屆省港盃續分兩回合進行，其中港隊會「先客後主」，首回合早已落實1月15日晚上7時30分，在廣州越秀山體育場上演。足總總幹事張炎有昨日在會上亦宣布次回合將在1月22日晚上8時舉行，地點為香港大球場。除此之外，「有哥」又證實今次賽事因以年輕球員為骨幹，故不會由港隊主教練韋斯活親自領軍，改以U20主教練戴雅諾帶隊出戰。至於女子隊方面，比賽場地則由廣東省足球訓練基地，改為廣州天河體育中心副場。

密斟歐洲頂級球隊訪港 「有哥」透露次回合主場賽事的售票安排，當中門票定價港幣160元，以「買一送一」形式發售，而特惠票則為港幣40元。球迷可透過Ticketflap購票，但售票時間有待公布，同時兩回合賽事將由港台獨家直播。

另外，提到國際賽事安排，香港球迷最期待有外隊訪港，「有哥」承認正與歐洲球隊商討當中：「礙於未成事，我只可以話畀大家聽係一啲歐洲頂級聯賽球隊，當然包括有英超。隊數仲商討緊，當然要睇吓賽期、場地安排，未肯定係咪會喺體育園踢。」

事實上，啟德體育園主場館已經啟用，「有哥」盼將港隊的亞洲盃外圍賽主場賽事，移師該場地舉行：「暫時進度樂觀，我哋好想打造啟德體育園為港隊未來主場，又唔一定話要坐滿，反而想製造一個香港獨有球迷文化，甚至港隊專屬更衣室，希望利用場館，令球迷睇波氣氛更加好。」圖/文：李浚湣