黃澤林澳網外圍賽闖關

香港網壇1哥黃澤林（Coleman），踏入2025年有好開始，昨日出戰澳網首圈，與世界排名198位的哈薩克球手博高激戰3盤後，以7比5、3比6及7比5獲勝，躋身次圈。

今日火併新生代冠軍方錫卡 現年20歲Coleman日前結束了香港網球公開賽後，隨即飛到墨爾本於澳網登場，雖然他曾在2022年奪得澳網青年組雙打冠軍，惟升上成人組後卻是首次出戰這項年度首個大滿貫賽事。昨日Coleman面對世界排名比自己低11位的博高，一直保持專注，全場共發出10個Ace球，比對手多兩個，第一發球成功率高達84%，終於成功打入次圈，今日與月前奪得ATP新生代年終賽冠軍的巴西新星方錫卡爭晉級。（Now 630周三中午12時直播）

黃澤林自去年5月起，先後參加過法網、溫網及美網外圍賽，其中於美網更成功反勝智利名將加連，勇闖次圈。累積幾次經驗後，加上年底在西班牙拿度學校與一些排名前50的球手對練，Coleman果然有所進步，為歷史性打入正賽繼續努力。