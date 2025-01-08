人頭湧湧！胡兆康首日並列第1

首度在香港舉行的「2025 IBF保齡球世界盃」，昨日假啟德體育園Top Bowl保齡球館，展開首輪分組賽，其中香港保齡天王胡兆康以5勝1負完成頭6場分組賽，並列第1，明日出戰餘下7場分組賽，爭取晉級32強。「康仔」賽後坦言仍在適應球館設置LED屏幕的設計，但指十分喜歡在充滿挑戰的環境比賽。

昨日上演男女子分組賽，場館40條球道全開，亦有球迷專程入場支持，人頭湧湧下相當熱鬧。早上由港隊打頭陣、處於A組Pool 1的「康仔」，是日除第3場輪空，自動獲勝得3分外，其餘5場錄得4勝1負，僅於第4場以192比220不敵德國好手格蘭海特，結果「康仔」獲得15分，首日與美國的巴法亞並列第1。

球道設LED屏幕「夠挑戰性」 「康仔」形容Top Bowl球館「既陌生又熟悉」：「Top Bowl的環境與香港其他保齡球館完全不同，感到少許陌生，但想不到仍有大批球迷入場支持。」他笑指球道上設有LED屏幕「充滿挑戰性」：「Top Bowl在聖誕節左右落成，當時LED有不少聖誕樹特效，我們藉此鍛煉集中力，而且外國球館較少用LED屏幕，可能令其他球手受影響，只要我盡快適應就有優勢，『愈難愈好玩！』」

至於較後時間登場的謝晉軒，昨日成績為2勝4負，並列C組Pool 2第9，他直言球速反應不如預期，加上過於緊張導致失準：「球道油面分布與日前練習有所不同，而且主場出擊，看見外間關於自己的報導，又有不少球迷入場，較平時緊張。」「晉軒」希望之後能回復應有水準，即使未能出線32強，仍可為緊接的隊際賽作準備。圖、文：鄧文滔