體育

EASL香港東方主場拆彈

（李章杰攝） （李章杰攝）
（李章杰攝）
昨晚在修頓上演的東亞超級聯賽（ＥＡＳＬ），香港東方（白衫）在半場領先36比23下，完場以69比61力挫上季韓職亞軍水原ＫＴ音速彈，保持晉級4強的機會。
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