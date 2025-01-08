香港東方衝擊常規賽冠軍

香港東方 梁兆華

目前於聯賽領先的香港東方，今晚火併建龍飛馬，「藍軍」由東超回到甲一戰線，連續兩日作賽下，主帥巴拿莫域如何分配戰力令人關注；至於6連敗的建龍飛馬目前護級形勢嚴峻，最後兩場常規賽能否「逃出生天」，亦是球迷焦點，如東方今晚勝出，則可捧走常規賽冠軍。

建龍飛馬元旦盃有驚喜 建龍飛馬上月中搶分大戰以77比83不敵晉龍WTS，常規賽最後兩場要硬撼香港東方和永倫，無疑難度極高。飛馬甲一休戰期間於元旦盃有驚喜表現，並於決賽再遇晉龍WTS，眾將展現出爭勝決心，一改下半場跌Watt陋習，最後僅以89比93告負獲亞軍。面對榜首之師香港東方，首要任務是盡量做好防守，務求收窄差距。

常勝軍香港東方上場以76比50輕取崇德飛鷹，將連勝走勢擴至7場。該戰「藍軍」因同日兼戰東亞超級聯賽，只派出8人上陣，包括久休復出的中鋒胡卓斌、小將鍾祖豪和吳委峻等，最終全員皆有得分，其中主將梁兆華轟入今季新高29分（三分球16射7中），狀態大勇。惟香港東方連續兩日比賽，昨晚先在東超主場迎戰南韓水原KT音速彈，今晚又重返甲一戰線面對建龍飛馬，且看能否利用板櫈優勢，繼續於聯賽「贏落去」。

建龍飛馬 張馳岳