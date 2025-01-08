港台電視32╳on.cc東網同步直播晉龍WTS南華力拚到底

晉龍ＷＴＳ 湯馬士

爭勝意欲同樣高漲 甲一男籃常規賽進入倒數階段，今晚上演兩場激戰，當中頭場晉龍WTS硬撼南華，兩軍爭勝意欲十足，晉龍WTS力爭改善聯賽排名；「紅軍」如若勝出，則鎖定前二名直入季後賽。大敵當前，晉龍WTS隊長安家仲盼望球隊打出士氣波，周旋到底。（港台電視32及on.cc東網周三晚上7時同步直播賽事）

晉龍WTS上場以83比77擊敗建龍飛馬，走出6連敗困局，並收穫今季升班甲一後聯賽首勝，其中外援湯馬士回勇，轟入全場最高的29分另加14個籃板，華將區浩軒和羅卓熙亦交出「雙雙」的搶眼表現，分別取得21分13個籃板、以及11分11助攻7個籃板，射手安家仲有13分進帳。今晚面對南華，晉龍WTS眾將除了進攻上要把握外圍投射機會外，防守亦必須更加積極及加強力度，務求打出驚喜與南華一拚。

安家仲：絕非「輸少當贏」 晉龍WTS隊長安家仲目標明確：「球隊上下一心，決意全力挑戰南華，絕對不是『輸少當贏』！」「安仔」續說：「開季至今，我們本土球員的進步有目共睹，即使面對任何敵人亦不會怯場。如果能夠於餘下賽事擊敗南華和福建，排名就有機會升上第7，在之後名次賽壓力亦不會太大。」球隊總教練黃志明（Ming Sir）亦鼓勵球員勇敢挑戰：「始終年輕球員實戰經驗較少，不過就算是對南華或福建都好，千萬不要覺得一定輸，要嘗試挑戰他們。」

曾湛元承諾全力以赴 南華上月17日以104比100加時險勝永倫，成功報回銀牌總決賽一敗之仇，其中射入「大心臟」壓哨追平三分彈的曾湛元，全場取得21分及10助攻成為贏波功臣，「香港勒邦」安德拉貢獻「雙雙」22分及15籃板，其餘朱亮、葉耀邦和陳怡富亦交出表現，球隊暫以6勝1負排第2，加上餘下最後兩場常規賽對手相對較「軟」，鎖定常規賽「前二」難度不大。

事實上南華實力優於對手，如能早早入局，相信會為對手帶來極大麻煩，主控曾湛元表示：「雖然爭取常規賽冠軍機會不大，但都會全力以赴，同時球隊亦密鑼緊鼓部署季後賽，目標是總冠軍！」

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