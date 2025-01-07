榮膺最佳後衞冼仲意獲挖掘者續約

去年9月份獲菲律賓頂級聯賽球隊馬尼拉挖掘者，開出一份短期職業合同的港足女將冼仲意（Karis），僅效力3個月，便成功勇奪2023/24球季球隊最佳後衞獎項，更獲續約多1季。Karis受訪時表示相當開心，惟強調不會因此自滿，來季會繼續爭取上陣時間，目標幫助球隊躋身亞洲賽。

盼助球隊躋身亞洲賽 冼仲意去年9月份才由民和公民加盟馬尼拉挖掘者，展開人生首次外流之旅，而在短短3個月期間，除幫助球隊勇奪盃賽第3名，更獲選為2023/24球季隊內最佳後衞，惟她卻認為自己可以做得更好：「今次得到個人獎項，確實是對自己小小的鼓勵，但不會因此而滿足，知道仍有很多的進步空間。」

憑着去季出色表現，Karis獲馬尼拉挖掘者延長合約至下季季尾，她表示十分開心：「能夠取得一整季合約，除了是球會對自己的一點肯定，亦向個人目標行近一小步。希望來季仍能夠好好發揮，爭取上場時間，幫助球隊躋身亞洲賽，令自己一嘗頂級賽事滋味。」同時，她又盼藉今次追夢經歷，勉勵一班在香港踢足球的師妹，時刻裝備好自己。

新球季暫定會在二月中至尾開季，Karis趁着休季期間亦抽空返港，並在健身室及舊球會民和公民訓練，以備戰1月14日於廣東舉行的第6屆女子省港盃，她承諾一定會全力以赴：「相信每位球員目標當然想贏，但對自己而言，會比較着重個人及整體比賽表現。希望我們這些有經驗球員，可帶領年輕小將共同進步，踢出一場為自己感到驕傲的賽事。」