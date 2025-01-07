主場出擊！香港東方今迎韓職音速彈

香港東方籃球隊今晚再次回歸修頓主場，在東亞超級聯賽（EASL）迎戰上季韓職亞軍水原KT音速彈（圖），要晉級4強許勝不許敗。

陳兆榮︰決心殺入4強 作為職業球隊，東方今季出戰3條戰線，除了本地甲一聯賽，更有EASL和PBA 專員盃，雖然舟車勞頓難免，但球員鬥心十足，每場賽事都交出所有。目前在EASL以1勝2負的成績排在小組第4，要出線4強，除了本仗面對水原非勝不可外，之後兩場作客新力啤酒人和桃園璞園領航猿亦需要取勝，才能獲得4強席位。

對於今場對手，隊長陳兆榮亦作出過了解︰「因為對手會有好多無球掩護和走動，所以主要係我哋防守上面要多溝通互相幫助，去堵截對手射wide open嘅的機會。另外都要留意對方嘅防守反擊，應該都會比較有侵略性。至於進攻方面，要搵到好嘅出手機會，亦都要盡快適應對手嘅區域防守，始終水原聯防壓力同補防速度都好快，可能呢方面會為哋帶嚟壓力。」「兆榮」希望球隊可以找到方法去解決以上問題，打出應有水準，為之後兩場EASL打好強心針，順利晉級4強，並期望有更多球迷能夠入場為他們打氣。

值得一提，上仗在主場球迷支持下，主場以71比62擊敗生力啤酒人，今場亦期望能再次製造「藍海」，在球迷的打氣聲中再下一城！

比賽資料

日期：1月7日 時間：晚上8時

地點：灣仔修頓場館 票價：280元、180元

（網上售票每張加15元手續費）