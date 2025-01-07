轉投冠忠南區同列強周旋 宋柱浩堅韌撐到底

冠忠南區季初一度為幾支爭霸分子帶來極大麻煩，今夏從深水埗來投的宋柱浩（Juho）功不可沒。這位有着一貫韓國人堅韌個性的中堅，盼助球隊維持演出，與列強周旋到底：「雖然南區未必稱得上係支強隊，但講到鬥志，我哋唔會比任何球隊輸蝕，即管睇吓呢季可以行到幾遠！」圖、文：鄧文滔

相信不少球迷對孫興民的父親孫雄正，嚴格督促愛兒，令「孫仔」成為世界級球星的故事耳熟能詳，Juho對此感同身受，皆因他有一個曾為職業球員，退役後試過擔任城南FC助教的「虎爸」，他回憶起童年與父親踢足球的點滴時大笑道：「有時喺青年軍練完波，老竇仲會捉我去加操，試過只係教防守企位，都執咗好耐，完全冇機會偷懶，後尾就算踢上職業，佢都冇讚過我，不過我冇唔開心，因為呢啲係南韓Style！大部分人都對小朋友好嚴厲。」

貫徹南韓Style由「虎爸」啟蒙 Juho長大後在當地第3級聯賽球會蔚山造船，開始職業生涯，連續3年奪得聯賽冠軍，惟球隊未能籌得足夠資金在K2營運，決定放棄升班，幸好Juho其後加盟安山綠人，才踏足K2聯賽，並於2018年夏天友賽傑志，就此對香港足球有所認識：「傑志嗰陣嚟南韓集訓，其中一場同我哋『拍跳』，印象最深刻嘅球員就係踢過利物浦嘅施素高，同南韓中堅金奉珍；佢哋啲組織有板有眼，發現香港嘅足球水平都唔錯喎。」

結果一直效力南韓聯賽的Juho，去季首次到異地發展，加盟當時身處港超的深水埗。這支地區球會於陳浩然接任主教練後，下半季大翻身，包括在「足總盃」4強，爆大冷反勝當季聯賽不敗封王的理文，歷史性晉級決賽，縱使深水埗最終屈居亞軍，並於季後宣布棄戰港超，但Juho作為後防支柱，自然不愁下家，但他最終決定留在香港，加盟南區：「印尼同泰國T2都有球隊搵過我，但我好鍾意香港，因為呢度啲人非常支持足球員，有次去沙灘玩，啲球迷特登過嚟打招呼，令我想喺香港闖一番事業，報答大家嘅支持。」

留港發展報答球迷熱情 南區季初經歷「魔鬼賽程」，頭3場聯賽先後與理文、傑志及大埔交手，但這支地區球隊令3支爭標份子吃盡苦頭，包括去年9月憑基哥利完場前最後一刻建功，逼和「綠戰士」，Juho大讚隊友鬥志十足，盼保持這股氣勢，助南區爭取更高排名：「或者我哋嘅實力，未必及得上呢幾支強隊，但大家勝在一日未完場，都唔會放棄，先可以同佢哋踢到有來有往，希望保持住呢種鬥志，喺聯賽排番前啲！」