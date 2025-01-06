IBF世界盃啟德體育園今開打 港隊遣世冠陣挑戰列強

「2025 IBF保齡球世界盃」今日於啟德體育園Top Bowl展開，以世錦賽三人隊際冠軍為骨幹的港隊，將以東道主身份迎戰一眾強手，「保齡天王」胡兆康更試圖挑戰應屆世界冠軍及亞運獎牌等強敵，爭取主場奪標。■■文：鄧文滔

比賽今日舉行揭幕禮，亦是啟德體育園舉辦的首個國際體育賽事，一連9天的爭逐將產生男、女子單人及4人隊際項目金牌，吸引共31個國家及地區，約280名保齡球手爭逐，單人賽冠軍將於周五（10日）誕生，隊際決賽更於1月14日破天荒移師特設兩條球道的灣仔伊館上演。

新加坡馬來西亞實力強橫 港隊今次派出胡兆康、黃鈞源、謝晉軒、麥紹岐及擔任後備的年僅16歲小將馬嘉言應戰，前3名隊員正正是2023年奪得3人隊際世界冠軍的功臣；不過，港隊要在主場爭標絕非容易，今次來港參賽不乏世界冠軍及亞洲第一，當中以新加坡實力最強，陣中擁有應屆男單世界冠軍王煒雄及亞軍吳加利，並且有女雙世界冠軍陳詩樺及陳詩靜，可謂粒粒皆星。

至於日前出席社區活動推廣保齡球運動的馬來西亞，同樣強陣出擊，包括亞運3銀得主陳財政，夥拍亞洲1哥伊斯米奧，而女隊陣容更勁，應屆世錦賽女單冠軍羅絲蘭與亞洲排名第一兼世錦賽女單銀牌薛麗瑩，以「雙保險」出擊瞄準賽事后冠。

胡兆康：適應新場地做足準備 Top Bowl保齡球場館設有40條球道，讓參賽球員爭逐，並設有175個座位，球道前設大顯示屏顯示比分等資訊，讓球迷了解比賽進展。港隊老大哥胡兆康與隊員早前已盡量爭取時間適應新場地，他表示：「大家的狀態都不俗，已經做好準備，希望有更多球迷入場為我們打氣。」

胡兆康日前踩入Top Bowl提早準備賽事。