港珠澳大橋半馬賽莊司暘羅映潮本地最快

港珠澳大橋香港段半馬拉松昨日早上起跑，這個世界田經聯會金級道路賽事，共有8,000名跑手參加，約一成為海外跑手。來自埃塞俄比亞的托路沙奪得男子組全場總冠軍，至於肯尼亞的 Nawowuna Grace Loibach則於女子組封后。

非洲跑手包辦男女子組冠軍 賽事分為挑戰組及非挑戰組，挑戰組有7男9女特邀跑手參與，包括2018年以業餘跑手身份奪得波士頓馬拉松冠軍的日本選手川內優輝，以及2024年柏林馬拉松冠軍、來自埃塞俄比亞的托路沙等。挑戰組早上7時15分起步，托路沙和肯尼亞的Patrick Mousin幾乎鬥足全程，托路沙在尾段加速爆發，最終跑出1小時01分27秒，僅以0.03秒優勢勇奪男子全場總冠軍。至於女子全場總冠軍由來自肯尼亞的Nawowuna Grace Loibach以1小時07分56秒獲得。

本地跑手亦有不俗成績，莊司暘以1小時09分44秒，在男子組排第8，羅映潮則以1小時16分45秒奪女子第7位，兩人為今屆最快香港跑手。羅映潮賽後表示：「今日狀態未算太好，但都滿意發揮，因為下月要跑渣打馬拉松，今次是很好的高強度訓練賽，下月希望做到個人最佳時間（PB），爭取全運會資格。」

羅映潮又盼望本地舉辦更多國際大賽：「近年愈來愈多大型比賽在港上演，不但有更多機會和世界級選手較量，更令公眾對長跑運動投入度增加，亦有更多渠道認識本地運動員，對我們都是一種支持和動力。」同樣下月參加渣打馬拉松的莊司暘則表示，「今次賽道有很多上落斜，能為下月比賽做好熱身，盡力爭取全運會資格。」

■圖、文：余樂詩