公牛戰衣榮休羅斯圓夢

隊史第5人睇齊波神

公牛昨日主場以139比126擊敗紐約人，同場加映「羅斯之夜」，除主角羅斯外，其多年隊友諾亞亦有撐場，並向羅斯致敬：「成為ＭＶＰ要背負很多責任，你付出的一切啟發了我。你一直以來把這座城市扛在身上，你不只是ＭＶＰ，還是大家心中的冠軍。」羅斯2008年以狀元身份加盟公牛，首年即獲年度最佳新秀獎項，2011年更成為ＮＢＡ史上最年輕年度ＭＶＰ得主。他於2016年離開公牛，之後效力過紐約人、活塞、木狼、騎士和灰熊，生涯總場數723場，累積12,573分及3,770個助攻。今次公牛將其球衣「榮休」，是隊史第5人，之前分別為「波神」米高佐敦、史龍、Bob Love及柏賓。