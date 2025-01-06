公牛戰衣榮休羅斯圓夢
ＮＢＡ公牛昨日宣布，下賽季正式退役「飆風玫瑰」戴歷羅斯的1號球衣，同時在昨日主場對紐約人舉辦「羅斯之夜」，令這位傳奇球星感觸落淚：「多謝芝加哥讓我變得更強大」。
戴歷羅斯日前受訪時透露，希望能看到自己的球衣高掛在公牛主場館，如今願望成真，公牛宣布下個賽季將其1號球衣退役，球隊表示：「從此不會再有其他公牛球員穿上1號球衣，第一名永遠來自芝加哥。」
隊史第5人睇齊波神
公牛昨日主場以139比126擊敗紐約人，同場加映「羅斯之夜」，除主角羅斯外，其多年隊友諾亞亦有撐場，並向羅斯致敬：「成為ＭＶＰ要背負很多責任，你付出的一切啟發了我。你一直以來把這座城市扛在身上，你不只是ＭＶＰ，還是大家心中的冠軍。」羅斯2008年以狀元身份加盟公牛，首年即獲年度最佳新秀獎項，2011年更成為ＮＢＡ史上最年輕年度ＭＶＰ得主。他於2016年離開公牛，之後效力過紐約人、活塞、木狼、騎士和灰熊，生涯總場數723場，累積12,573分及3,770個助攻。今次公牛將其球衣「榮休」，是隊史第5人，之前分別為「波神」米高佐敦、史龍、Bob Love及柏賓。
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